Город церквей: обзор храмов Чердыни Пермского края

Власти Пермского края заложили в бюджет средства на реставрацию старинных церквей селах Бондюг, Искор и Камгорт Чердынского округа. Саму Чердынь часто называют городом церквей. Этой осенью ее признали одним из самых красивых городков России. Не последнюю роль в этом сыграла местная архитектура, которую невозможно представить без множества православных храмов. Подробнее о них — в обзоре URA.RU.
Чердынский Иоанно-Богословский мужской монастырь.
Он был основан епископом Пермским Ионой в 1462—1463 годах, так что является первым на Урале. На высоком холме выстроили церковь во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова, позже — второй монастырский храм, который сгорел в пожаре 1700 года. Современный вид Чердынский Богословский мужской монастырь получил в XVIII веке, когда в 1705—1718 годы его перестроили пленные шведы. Он стал первым каменным зданием в Чердыни.
Монастырь упразднили в 1784 году, а церковь была обращена в приписную. Только в 1911 в память 300-летия Романовых монастырь восстановили, но уже как женский. С приходом советской власти в 1918 его закрыли. Однако во время Великой Отечественной войны, в 1943 году, в нем вновь начались богослужения. С 2004 года он вновь действует как мужской монастырь. Здесь сохранился иконостас XVIII века, выполненный Дмитрием и Григорием Поповыми. Таких всего три на всю Россию: два — в Нижегородской Епархии и один — в Чердыни.
Собор Воскресения Христова в Чердыни.
Воскресенский собор.
Воскресенский собор находится в центре исторической части Чердыни. Его построили в 1750 году на месте обветшавшей деревянной Воскресенской церкви. Расписывал собор лучший иконописец Вятской и Великопермской епархии Леонтий Протопопов. В 1908—1911 годах здание перестроили — появилась новая трехъярусная колокольня с открытой круговой площадкой. Даже после революции богослужения здесь проводили вплоть до начала 1930-х годов. Позже здание занял районный Дом культуры, который располагался здесь до конца 1990-х. В 2007 году собор вернули церкви.
Церковь Преображения Господня в Чердыни.
Церковь Преображения Господня.
Двухэтажная кирпичная церковь стоит к юго-западу от Воскресенского собора. Построена в 1756 году на месте сгоревшего в пожаре одноименного деревянного храма. Спустя век — в 1853 году — у церкви перестроили колокольню: к одной, ранее существовавшей главе, добавлены четыре малых главки. Через несколько лет на деньги купцов Меркурьева и Юрганова храм обнесли каменной оградой с металлическими решетками, украсили иконостасом и настенной живописью. Церковь закрыли в 1930-х годах. Здание передали чердынскому лесотехникуму, а потом производственному училищу под устройство мастерских.
Церковь Богоявления Господня.
Этот храм построили на одном из семи холмов Чердыни в 1751—1761 годах. Кирпичная двухэтажная церковь построена на месте сгоревшей деревянной. Внешний облик здания значительно изменился в 1892 году, когда была разобрана старая колокольня. Но в 1935 году церковь вовсе закрыли, а главы, купол и колокольню разрушили. Сейчас в здании находится хлебозавод.
Церковь всех святых.
Церковь Всех Святых находится в северной части Чердыни, на месте старинного кладбища. Ее возвели в 1815—1816 годах на средства купца Степана Углицких в стиле провинциального классицизма. Небольшой объем куба церкви покрыт широким куполом и увенчан одной главой на круглом барабане; главой аналогичной формы выделена и апсида. Своеобразие церкви придает колокольня. Над ее четвериком выложен восьмигранный ярус звона, завершенный куполом и высоким шпилем на тонкой шейке. В 1933 году церковь закрыли. Здесь были кожевенное производство, изготовление химических чернил, пимокатная мастерская. Сейчас задние законсервировано.
Церковь Илии Пророка из Бигичей в Чердыни.
Церковь находится в ведении Чердынского музея.
Церковь была построена в 1913—1917 годах в селе Бигичи Чердынского уезда. В 2008 году деревянное здание обрушилось, и его решили восстановить уже в Чердыни. В 2011—2013 годах храм возвели на месте исторической Троицкой церкви, разрушенной в середине XX века. Новое здание полностью повторяет оригинал Ильинской церкви, в конструкции частично использованы материалы старого храма. Сейчас церковь находится в ведении Чердынского музея.
Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Чердыни.
Сейчас здесь Музей истории веры.
Церковь возведена в 1757 году. Именно здесь хранились две деревянные скульптуры «Сидящий спаситель» и «Распятие», которые в 1923 году были вывезены в Пермскую художественную галерею. Храм закрыли в 1936 году и передали под общежитие педагогического техникума. Тогда же церковь утратила колокольню и главку, были разобраны и уничтожены иконостасы. В 1947 году здание передали краеведческому музею. В нем размещалась краеведческая библиотека, архив учреждений города и чердынских купцов, а также иконы и деревянная скульптура, собранные в разных церквях города и района.
Новая жизнь началась здесь в 2000 году с открытием Музея истории веры. Тогда здесь расчистили старинные росписи на стенах. Когда готовили открытие второй части экспозиции музея, в 2001 году, открылись росписи на восточной стене в притворе церкви, которые были закрашены масляной краской. Так явилась миру фреска Страшного суда. В 2005 году у церкви восстановили главку, а позже на ней воздвигли крест.
Часовня Покрова Пресвятой Богородицы в Чердыни.
Кирпичная часовня стоит на торговой площади. Ее построили в 1867 в память спасения Александра II от покушения, которое произошло 4 апреля 1866 года. Сломали часовню в 1930-х, а восстановили уже в 2013-м.
Часовня во имя Образа Спаса Нерукотворного.
Спасская часовня.
Часовня находится к востоку Успенской церкви. Здесь, по преданию были похоронены 85 воинов, которые погибли в битве с ногайскими татарами в устье реки Вишера в 1547 году. С тех пор они почитаются как защитники и покровители Чердыни. Каменную часовню построили в 1793 году. Городские крестные ходы всегда останавливались у Спасской часовни, чтобы отслужить панихиду по «убиенным родителям», писал в своей книге историк Георгий Чагин. Купец Алин в 1913 году завещал 30 000 рублей на перестройку часовни в храм. Но революция не дала этому случиться. В начале 1930-х годов часовню разобрали до фундамента. Но иконы «Пастырь Добрый», «Спас Нерукотворный» и образ с изображением 85 воинов XVIII века сохранились в Чердынском музее. Восстановили часовню в 2007 году. В нее перенесли чугунную плиту с именами 85 погибших воинов и установили макет иконостаса.