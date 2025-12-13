Город церквей: обзор храмов Чердыни Пермского края

Часовня находится к востоку Успенской церкви. Здесь, по преданию были похоронены 85 воинов, которые погибли в битве с ногайскими татарами в устье реки Вишера в 1547 году. С тех пор они почитаются как защитники и покровители Чердыни. Каменную часовню построили в 1793 году. Городские крестные ходы всегда останавливались у Спасской часовни, чтобы отслужить панихиду по «убиенным родителям», писал в своей книге историк Георгий Чагин. Купец Алин в 1913 году завещал 30 000 рублей на перестройку часовни в храм. Но революция не дала этому случиться. В начале 1930-х годов часовню разобрали до фундамента. Но иконы «Пастырь Добрый», «Спас Нерукотворный» и образ с изображением 85 воинов XVIII века сохранились в Чердынском музее. Восстановили часовню в 2007 году. В нее перенесли чугунную плиту с именами 85 погибших воинов и установили макет иконостаса.