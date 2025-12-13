В Омске впервые зальют каток на «Зимнем Любинском»

В Омске впервые появится каток в рамках новогоднего проекта «Зимний Любинский». Как сообщил заместитель председателя правительства Омской области Иван Колесник, ледовое покрытие зальют на участке улицы Партизанской.
Сейчас на территории активно ведутся работы по оформлению праздничной зоны: устанавливаются еловые арки, создаются ледяной лабиринт, зеркальный куб и другие арт-объекты.
Торжественное открытие «Зимнего Любинского» состоится 27 декабря в 17:00. Кроме того, с 31 декабря по 11 января улица Ленина вновь будет закрыта для транспорта и превратится в пешеходную зону, где горожане смогут гулять, отдыхать и участвовать в новогодних мероприятиях.
