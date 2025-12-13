В Омске впервые зальют каток на «Зимнем Любинском»

Торжественное открытие «Зимнего Любинского» состоится 27 декабря в 17:00. Кроме того, с 31 декабря по 11 января улица Ленина вновь будет закрыта для транспорта и превратится в пешеходную зону, где горожане смогут гулять, отдыхать и участвовать в новогодних мероприятиях.