Адвокат Лурье сделала новое заявление о Долиной

В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже квартиры. Артистка заявила, что стала жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку ее ввели в заблуждение. Суд прекратил право собственности покупательницы на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением оставить квартиру Долиной. Адвокат покупательницы обратилась в Верховный суд России. Заседание назначено на 16 декабря.