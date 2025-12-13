Ричмонд
Парк в Демском районе Уфы получил международную награду

Реконструкция зоны отдыха в Деме была завершена в 2023 году.

Источник: Аргументы и факты

Парк в Демском районе Уфе удостоен международной награды Award for Best Community-Led or Participatory Research. Церемония состоялась на Конгрессе ICUH, который проходит при поддержке Всемирной организации здравоохранения, сообщил глава региона Радий Хабиров.

Реконструкция зоны отдыха в Деме была завершена в 2023 году, здесь открыли первый в городе скейт-парк. Проектом занимался Институт развития городов Башкортостана.

«Наша задача — наполнить общественные пространства смыслами, новыми функциями. Сделать так, чтобы там кипела жизнь, чтобы жителям хотелось туда возвращаться. И это у нас получается», — написал глава республики.