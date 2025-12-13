МАГАТЭ оценивает масштаб повреждения саркофага соседней с Беларусью ЧАЭС

Международное агентство по атомной энергии оценивает масштаб повреждения саркофага на соседней с Беларусью Чернобыльской АЭС, пишет РИА Новости.
Так, гендиректор МАГАТЭ заявил, что частично работы по разбору аварийного энергоблока на ЧАЭС, которая находится на территории Украины примерно за 11 километров от границы Беларуси, замедлены или приостановлены из-за повреждения саркофага. Специалисты на данный момент детально изучают масштабы повреждений и их последствий.
Изучаются изолирующие свойства укрытия, а также влияние повреждений на продолжение работ демонтажу и удалению радиоактивных остатков для продолжения работ по выводу объекта из эксплуатации.
Гросси подчеркнул, что невозможно работать с кориумом — расплавом активной зоны реактора, или фрагментами расплавленного реакторного ядра, если нет гарантии, что саркофаг будет обеспечивать совершенную защиту от возможного излучения.
Ранее МАГАТЭ заявило, что саркофаг соседней с Беларусью ЧАЭС утратил основные функции безопасности.
Еще мы писали, что черный гриб, питающийся радиацией обнаружен в Чернобыле вблизи Беларуси.