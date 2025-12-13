МАГАТЭ оценивает масштаб повреждения саркофага соседней с Беларусью ЧАЭС

Так, гендиректор МАГАТЭ заявил, что частично работы по разбору аварийного энергоблока на ЧАЭС, которая находится на территории Украины примерно за 11 километров от границы Беларуси, замедлены или приостановлены из-за повреждения саркофага. Специалисты на данный момент детально изучают масштабы повреждений и их последствий.