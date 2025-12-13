Водителя грузовика вырезали из кабины после жуткого ДТП под Хабаровском

Авария случилась днем 12 декабря на 16-м километре автодороги. По имеющейся информации, грузовой автомобиль по неустановленной причине столкнулся с «ГАЗелью», находившейся на обочине. В результате удара водитель грузовика оказался зажат в кабине. На проезжей части произошел разлив топлива, что создало дополнительную угрозу для движения транспорта.
Для проведения аварийно-спасательных работ на место прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС России из села Ракитное. С использованием гидравлического инструмента мужчину извлекли из поврежденной кабины и передали медикам скорой помощи, которые констатировали его смерть.
После завершения спасательных работ подразделения краевой пожарной охраны провели смыв горюче-смазочных материалов с дорожного полотна. Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.