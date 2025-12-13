Колбасу с антибиотиком окситетрациклином нашли в Нижегородской области

В Нижегородской области в ходе проверок мясной продукции специалисты обнаружили в одном из образцов колбасы повышенное содержание антибиотика окситетрациклина. Об этом сообщила пресс-служба лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».
Исследования проводились в период со 2 по 10 декабря. Данные о нарушении внесены в государственную автоматизированную систему «ВЕСТА» и направлены в Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл для принятия мер.
Антибиотик окситетрациклин применяется в ветеринарии для лечения сельскохозяйственных животных. Его содержание в продуктах не может превышать допустимые нормы, иначе это может представлять опасность для здоровья потребителей.