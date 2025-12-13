Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабиров без торгов отдал 2 га земли под производство кондитерских изделий

В Башкирии появится производственный комплекс по выпуску хлебобулочных и кондитерских изделий.

Источник: Комсомольская правда

В Иглинском районе Башкирии построят производственный комплекс по выпуску хлебобулочных и кондитерских изделий. Глава республики Радий Хабиров распорядился выделить компании «Вкусный мир» земельный участок площадью 2 гектара без проведения торгов.

Инвестор планирует вложить в проект 136,5 млн рублей и создать более 60 рабочих мест. Реализация проекта запланирована до 2027 года включительно.

Проекту присвоен статус приоритетного, что дает право на меры государственной поддержки.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.