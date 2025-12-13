Хабиров без торгов отдал 2 га земли под производство кондитерских изделий

В Иглинском районе Башкирии построят производственный комплекс по выпуску хлебобулочных и кондитерских изделий. Глава республики Радий Хабиров распорядился выделить компании «Вкусный мир» земельный участок площадью 2 гектара без проведения торгов.
Инвестор планирует вложить в проект 136,5 млн рублей и создать более 60 рабочих мест. Реализация проекта запланирована до 2027 года включительно.
Проекту присвоен статус приоритетного, что дает право на меры государственной поддержки.
