В медучреждениях Приморья введены ограничения из-за роста ОРВИ

Минздрав Приморья ввел ряд ограничений для пациентов и их родственников в связи с ростом в регионе числа заболеваний ОРВИ и гриппом. Посещать поликлинику и больницу пациентам теперь можно только в масках, навещать находящихся в стационарах родственников временно нельзя. А будущие папы не смогут присутствовать на родах.
«В медицинских организациях Приморского края введены дополнительные профилактические меры. Действует масочный режим; в стационарах временно ограничены посещения пациентов; в учреждениях родовспоможения приостановлено присутствие родственников при рождении ребенка», — сообщает Минздрав края.
Решение принято после заключения Роспотребнадзора для эпидемиологической охраны населения.
Напомним, что ранее Роспотребнадзор приводил данные статистики, согласно которой с начала года зарегистрировано 93 случая гриппа.
«В 97% — это не привитые жители края. Кроме гриппа, среди населения чаще циркулируют риновирусы, аденовирусы, парагрипп, COVID-19», — говорила ведущий специалист эпидотдела управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Екатерина Клименко.
Также она отметила, что в случае ухудшения ситуации по ОРВИ и гриппу могут быть даны рекомендации об ограничении при проведении массовых новогодних мероприятий и праздников. В этом случае окончательное решение будет принимать правительство Приморья.
Пока ситуация под контролем, однако в течение месяца всё может радикально измениться.