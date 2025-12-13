В медучреждениях Приморья введены ограничения из-за роста ОРВИ

Минздрав Приморья ввел ряд ограничений для пациентов и их родственников в связи с ростом в регионе числа заболеваний ОРВИ и гриппом. Посещать поликлинику и больницу пациентам теперь можно только в масках, навещать находящихся в стационарах родственников временно нельзя. А будущие папы не смогут присутствовать на родах.