Пушилин исполнит мечты трех детей военнослужащих с «Елки желаний»

Глава ДНР Пушилин исполнит мечты трех детей военнослужащих СВО с «Ёлки желаний».

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 13 дек — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что исполнит мечту трех детей военнослужащих СВО в рамках акции «Елка желаний».

Так, ему выпало исполнить желание 13-летнего Ярослава из Донецка и семилетнего Германа из Макеевки, которые мечтают получить планшет, а также восьмилетней Аполлинарии из Докучаевска, мечтающей о сенсорном телефоне.

«Уважаемые друзья, считаю очень важным продолжить традицию “Елка желаний”…. Наши детки должны все-таки получить положительные эмоции… исходя из того, что получают какие-то подарки, сюрпризы… Хочу всех поздравить с наступающим Новым Годом. Наши детки должны быть счастливы, и у них на пути мирное небо. Для этого наши защитники делают все возможное и невозможное, чтобы это время приблизить», — сказал Пушилин журналистам в рамках участия в акции «Елка желаний».

Организаторы, в свою очередь, добавили, что на «Елке желаний» в филиале фонда защитников Отечества в Донецке размещены 23 шара с желаниями детей военнослужащих, при этом регистрация будет действовать весь февраль.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

