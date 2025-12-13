Пушилин исполнит мечты трех детей военнослужащих с «Елки желаний»

«Уважаемые друзья, считаю очень важным продолжить традицию “Елка желаний”…. Наши детки должны все-таки получить положительные эмоции… исходя из того, что получают какие-то подарки, сюрпризы… Хочу всех поздравить с наступающим Новым Годом. Наши детки должны быть счастливы, и у них на пути мирное небо. Для этого наши защитники делают все возможное и невозможное, чтобы это время приблизить», — сказал Пушилин журналистам в рамках участия в акции «Елка желаний».