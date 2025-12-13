Самые низкие цены в УрФО: Росстат объявил о снижении цен на популярные марки бензина в Челябинской области

В Челябинской области на заправках заметно снизились цены на популярные марки бензина. По данным Росстата, бензин АИ-92 подешевел на 30 копеек и теперь стоит в среднем 57,51 рубля за литр, а АИ-95 — на 27 копеек, до 62,77 рубля. Среди регионов Уральского федерального округа именно в Челябинской области фиксируют самые низкие цены на эти марки.