Самые низкие цены в УрФО: Росстат объявил о снижении цен на популярные марки бензина в Челябинской области

В Челябинской области на заправках заметно снизились цены на популярные марки бензина. По данным Росстата, бензин АИ-92 подешевел на 30 копеек и теперь стоит в среднем 57,51 рубля за литр, а АИ-95 — на 27 копеек, до 62,77 рубля. Среди регионов Уральского федерального округа именно в Челябинской области фиксируют самые низкие цены на эти марки.
При этом не все виды топлива подешевели. Бензин АИ-98 и выше подорожал на 12 копеек (86,10 ₽/литр), дизель — на 15 копеек, до 74,35 ₽/литр. Разнонаправленная динамика связана с колебаниями мировых цен на нефть и сезонными изменениями спроса.