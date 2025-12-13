В Приднестровье рассказали, сколько жителей получают российскую пенсию

«В представленной вниманию президента справке указано, что в Приднестровье 93 332 человека получают трудовую пенсию (ее средний размер — 1709 рублей) (чуть более 100 долларов — ред), 3888 — социальную. 42 809 жителей Приднестровья получают российскую пенсию. Все выплаты производятся своевременно и в полном объеме», — говорится в сообщении.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.