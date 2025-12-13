Массовые отключения электроэнергии пройдут в Ростове-на-Дону на следующей неделе

Компания «Донэнерго» предупредила о плановых ремонтных работах на электросетях, которые станут причиной временного прекращения подачи электричества в ряде домов Ростова. Отключения запланированы с понедельника, 15 декабря, по пятницу, 19 декабря 2025 года.