Массовые отключения электроэнергии пройдут в Ростове-на-Дону на следующей неделе

С 15 по 19 декабря ряд домов Ростова останется без света.

Источник: Комсомольская правда

Компания «Донэнерго» предупредила о плановых ремонтных работах на электросетях, которые станут причиной временного прекращения подачи электричества в ряде домов Ростова. Отключения запланированы с понедельника, 15 декабря, по пятницу, 19 декабря 2025 года.

Работы будут проводиться ежедневно с 09:00 до 17:00. Энергетики планируют выполнить техническое обслуживание оборудования, замену изношенных элементов и другие мероприятия для повышения надежности энергоснабжения.

График отключений по дням:

Понедельник, 15 декабря:

— Улицы: Майская, 14 Линия, 16 Линия, Радищева, 2-я Комбайновская, Соединяющая, Коммунальная, Просвещения, Червоноармейская, Веры Пановой, Гусева, Кручинина, Максима Горького, Пушкинская.

— Переулки: Пожарный, Кецховели, Горийский, Безымянный, Желябова.

— Проспект: Соколова.

Вторник, 16 декабря:

— Улицы: Татарская, Касторная, 1-ая Киргизская, 2-ая Киргизская, Славинская, Ландышевая, Лесопарковая, Мадояна, Родниковая, Максима Горького, Согласия, Пушкинская, Ульяновская, Баумана, 9-я линия, Закруткина, Советская.

— Переулки: Мезенский, Серебряный, Братский, Соборный.

— Проспект: Буденновский.

— Территория: СТ «Дружба».

Среда, 17 декабря:

— Улицы: Радищева, 2-я Комбайновская, Соединяющая, Коммунальная, Просвещения, Червоноармейская, Веры Пановой, Гусева, Кручинина, Ленина, Страна Советов.

— Переулки: Пожарный, Кецховели, Горийский, Безымянный, Желябова.

Четверг, 18 декабря:

— Улицы: Дачная, 56-й Армии, Тарновского-Терлецкого, Севастопольская, Тульская, Ташкентская, Автодорная, Таганрогская, Вавилова, Земельная, Большевистская, Северо-Кавказская, Стасова, Королева, Беляева.

— Переулки: Владивостокский, Технологический, Стекольный.

— Проспект: Космонавтов.

Пятница, 19 декабря:

— Улицы: Радищева, 2-я Комбайновская, Соединяющая, Коммунальная, Просвещения, Червоноармейская, Веры Пановой, Батуринская, Гусарская.

— Переулки: Пожарный, Кецховели, Горийский.

Полный график отключений с указанием номеров домов опубликован на официальном сайте компании.

