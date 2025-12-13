Массовые отключения электроэнергии пройдут в Ростове-на-Дону на следующей неделе

Компания «Донэнерго» предупредила о плановых ремонтных работах на электросетях, которые станут причиной временного прекращения подачи электричества в ряде домов Ростова. Отключения запланированы с понедельника, 15 декабря, по пятницу, 19 декабря 2025 года.
Работы будут проводиться ежедневно с 09:00 до 17:00. Энергетики планируют выполнить техническое обслуживание оборудования, замену изношенных элементов и другие мероприятия для повышения надежности энергоснабжения.
График отключений по дням:
Понедельник, 15 декабря:
— Улицы: Майская, 14 Линия, 16 Линия, Радищева, 2-я Комбайновская, Соединяющая, Коммунальная, Просвещения, Червоноармейская, Веры Пановой, Гусева, Кручинина, Максима Горького, Пушкинская.
— Переулки: Пожарный, Кецховели, Горийский, Безымянный, Желябова.
— Проспект: Соколова.
Вторник, 16 декабря:
— Улицы: Татарская, Касторная, 1-ая Киргизская, 2-ая Киргизская, Славинская, Ландышевая, Лесопарковая, Мадояна, Родниковая, Максима Горького, Согласия, Пушкинская, Ульяновская, Баумана, 9-я линия, Закруткина, Советская.
— Переулки: Мезенский, Серебряный, Братский, Соборный.
— Проспект: Буденновский.
— Территория: СТ «Дружба».
Среда, 17 декабря:
— Улицы: Радищева, 2-я Комбайновская, Соединяющая, Коммунальная, Просвещения, Червоноармейская, Веры Пановой, Гусева, Кручинина, Ленина, Страна Советов.
— Переулки: Пожарный, Кецховели, Горийский, Безымянный, Желябова.
Четверг, 18 декабря:
— Улицы: Дачная, 56-й Армии, Тарновского-Терлецкого, Севастопольская, Тульская, Ташкентская, Автодорная, Таганрогская, Вавилова, Земельная, Большевистская, Северо-Кавказская, Стасова, Королева, Беляева.
— Переулки: Владивостокский, Технологический, Стекольный.
— Проспект: Космонавтов.
Пятница, 19 декабря:
— Улицы: Радищева, 2-я Комбайновская, Соединяющая, Коммунальная, Просвещения, Червоноармейская, Веры Пановой, Батуринская, Гусарская.
— Переулки: Пожарный, Кецховели, Горийский.
Полный график отключений с указанием номеров домов опубликован на официальном сайте компании.
