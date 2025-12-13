В Пермском крае два человека погибли, провалившись под лед

В Пермском крае произошла трагедия. Два человека — мужчина и женщина — решили покататься на снегоходе по едва замерзшему пруду, расположенному рядом с селом Буб Сивинского округа. Лед оказался слишком тонок и не выдержал тяжести снегохода. Люди провалились под лед и погибли, рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.
— Обстоятельства и причина происшествия устанавливаются, — сообщили в ведомстве.
Сотрудники МЧС предупреждают: чтобы избежать подобных трагедий, не выходите и не выезжайте на лед, если его толщина менее 7−10 сантиметров для одного человека и 15 сантиметров — для группы людей.