В Пермском крае два человека погибли, провалившись под лед

В Пермском крае произошла трагедия. Два человека — мужчина и женщина — решили покататься на снегоходе по едва замерзшему пруду, расположенному рядом с селом Буб Сивинского округа. Лед оказался слишком тонок и не выдержал тяжести снегохода. Люди провалились под лед и погибли, рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.