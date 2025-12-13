Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае два человека погибли, провалившись под лед

Мужчина с женщиной катались на снегоходе.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае произошла трагедия. Два человека — мужчина и женщина — решили покататься на снегоходе по едва замерзшему пруду, расположенному рядом с селом Буб Сивинского округа. Лед оказался слишком тонок и не выдержал тяжести снегохода. Люди провалились под лед и погибли, рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

— Обстоятельства и причина происшествия устанавливаются, — сообщили в ведомстве.

Сотрудники МЧС предупреждают: чтобы избежать подобных трагедий, не выходите и не выезжайте на лед, если его толщина менее 7−10 сантиметров для одного человека и 15 сантиметров — для группы людей.