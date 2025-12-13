В Уфе ушел из жизни старейший актер Башдрамы Муллаян Суяргулов.

Муллаян Зияиитдинович Суяргулов родился 21 ноября 1934 года в д. Баяназарово Бурзянского района Башкирской АССР. В 1959 году окончил башкирскую студию Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства). В том же году принят в труппу Башкирского государственного академического театра драмы им. М. Гафури.