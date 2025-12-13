В Уфе ушел из жизни старейший актер Башдрамы Муллаян Суяргулов.

В Уфе ушел из жизни старейший актер Башкирского драмтеатра имени Мажита Гафури, народный артист Башкортостана Муллаян Суяргулов. Ему шел 92-й год.
Как сообщили «Башинформу» в минкультуры республики, прощание состоится в Башдрамтеатре завтра, 14 декабря, в 10.00.
Муллаян Зияиитдинович Суяргулов родился 21 ноября 1934 года в д. Баяназарово Бурзянского района Башкирской АССР. В 1959 году окончил башкирскую студию Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства). В том же году принят в труппу Башкирского государственного академического театра драмы им. М. Гафури.
У него было амплуа комедийного героя. Дебютировал в роли Прони («Ильич ғүмере» — «Жизнь Ильича» по пьесе «Третья патетическая» Н. Ф. Погодина; 1959). Запомнился по ролям Мукая («Еҙнәкәй» — «Зятёк» Х. Ибрагимова), Салима («Башмагым»), Шарифьяна («Тиле йәшлек» — «Озорная молодость» И. Абдуллина, Ябагаева («Айгуль иле»), Хуснуллы («Аҫылйәр» — «Возлюбленная» М. Файзи), Бадретдина («Көнләш, Америка, көнләш!» — «Завидуй, Америка, завидуй!» С. Я. Латыпова и Х. Г. Фатиховой), Терешко («Трибунал» А. Макаёнка) и другим.
Дипломант Всероссийского фестиваля драматургии театрального искусства народов СССР (Москва, 1972). Удостоен почетных званий заслуженного (1972) и народного (1986) артиста РБ.
«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.