ГД рассмотрит проекты об ограничениях для преступников, уехавших за рубеж

ГД рассмотрит проекты об ограничениях для срывающихся за рубежом преступников.

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроекты о временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами РФ и уклоняющихся от исполнения наказания, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин направил в профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции соответствующий законопроект. В тот же комитет передан корреспондирующий законопроект об изменениях в отдельные законодательные акты РФ. Авторами инициатив стала группа депутатов ГД.

«Законопроекты рассмотрим в приоритетном порядке», — сказал Володин, его слова приводит пресс-служба Госдумы.

Председатель Госдумы отметил, что предлагаемые нормы создадут дополнительные условия для реализации принципа неотвратимости наказания и обеспечения верховенства закона.

Согласно проектам, предлагается установить комплекс временных ограничительных мер в отношении находящихся за пределами России граждан, осужденных за совершение преступлений.

Меры также будут применяться к скрывающимся за рубежом лицам, признанным виновными в административных правонарушениях по шести статьям КоАП РФ, в том числе за призывы к нарушению территориальной целостности страны или к введению против РФ санкций, дискредитацию Вооруженных сил РФ, а также за нарушение законодательства об иноагентах.

Законопроектом вводят ряд ограничений для тех, кто уклоняется от исполнения наказания. Среди них: временное приостановление их права на управление автомобилем, на регистрацию сделок с недвижимостью, на оформление кредитов или займов. Также они не смогут удаленно воспользоваться «Госуслугами» и интернет-банкингом или заключать сделки по доверенности.

Временные ограничительные меры будут вводиться по решению генерального прокурора РФ или его заместителя. Кроме того, Генпрокуратура будет вести соответствующий реестр лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры.

