ГД рассмотрит проекты об ограничениях для преступников, уехавших за рубеж

Меры также будут применяться к скрывающимся за рубежом лицам, признанным виновными в административных правонарушениях по шести статьям КоАП РФ, в том числе за призывы к нарушению территориальной целостности страны или к введению против РФ санкций, дискредитацию Вооруженных сил РФ, а также за нарушение законодательства об иноагентах.