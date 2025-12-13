Ричмонд
В Ростовской области ликвидирован пожар на складе с горючими материалами

Из-за перекала дымохода печи в Ростовской области сгорел склад.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты МЧС России потушили возгорание в складском помещении, где хранились горючие материалы. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Ростовской области.

Чрезвычайное происшествие произошло 11 декабря в хуторе Ленинакане Мясниковского района на улице Туполевой. На место вызова оперативно прибыли пожарные расчеты.

Сотрудникам МЧС удалось локализовать огонь и предотвратить его распространение на соседние резервуары, в которых содержались горючие жидкости. Для ликвидации пожара было привлечено 12 человек личного состава и три единицы специальной техники.

По предварительным данным, установленным дознавателем ведомства, вероятной причиной возгорания стал перекал трубы дымохода печи.

