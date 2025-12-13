Ричмонд
Супружеская пара погибла на месте: третье смертельное ДТП за сутки произошло в Башкирии

В Башкирии супружеская пара погибла в ДТП с «Ладой Гранта» и «Чери Тигго».

Источник: Комсомольская правда

В Давлекановском районе Башкирии произошло смертельное ДТП — погибла супружеская пара. Об этом сообщила региональная ГАИ.

Авария случилась на 17-м километре дороги между Давлеканово и Толбазами. Водитель «Чери Тигго» не справился с управлением и врезался в «Ладу Гранта». От удара отечественную легковушку выбросило в кювет.

— Водитель «Лады» и его супруга погибли до приезда скорой медицинской помощи. Еще один пассажир из «Лады» и водитель «Черри» с различными травами доставлены в больницу, — передали в ГАИ.

Напомним, за сутки в Башкирии это уже третье ДТП с летальным исходом. Ранее сообщалось о смертельных авариях в Краснокамском (погибла 54-летняя женщина) и Абзелиловском (скончался 21-летний парень) районах.

