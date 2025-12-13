Несколько поселков в пригороде Челябинска остаются без воды с 11 декабря, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сегодня, 13 декабря, продолжаются работы по устранению повреждения на водоводе диаметром 700 мм, находящемся в собственности АО «Центр абонентских расчетов».
«Этот водовод является единственным источником для поселков Красное поле и Прудный, деревни Моховички и микрорайона “Звездный” (Сосновский район)», — говорится в комментарии «Южуралводоканала».
Подвоз воды выполняет администрация Краснопольского сельского поселения.
Напомним, работы начались в 6:00 11 декабря и должны были занять сутки.