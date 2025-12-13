Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Несколько поселков в пригороде Челябинска остаются без воды с 11 декабря

Подвоз воды выполняет администрация Краснопольского сельского поселения.

Источник: Reuters

Несколько поселков в пригороде Челябинска остаются без воды с 11 декабря, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 13 декабря, продолжаются работы по устранению повреждения на водоводе диаметром 700 мм, находящемся в собственности АО «Центр абонентских расчетов».

«Этот водовод является единственным источником для поселков Красное поле и Прудный, деревни Моховички и микрорайона “Звездный” (Сосновский район)», — говорится в комментарии «Южуралводоканала».

Подвоз воды выполняет администрация Краснопольского сельского поселения.

Напомним, работы начались в 6:00 11 декабря и должны были занять сутки.