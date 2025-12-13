В Омской области вновь наблюдают за северным сиянием

В центральной части Омской области местные жители снова наблюдали северное сияние. Фотограф Милена Пономарёва из Саргатского района запечатлела яркое природное явление. Снимки она опубликовала около полуночи в группе «Охотник за красотами Омской области» во ВКонтакте.
«Сейчас можно наблюдать северное сияние. Пик должен быть впереди. Параметры хорошие на ближайший час. Позже постараюсь снять лучшие кадры, но кадр прямо из окна дома», — написала Милена в посте.
Ранее северные сияния в центральной части региона наблюдали в сентябре этого года. Также омские астрономы в октябре следили за полётом комет Леммон и SWAN.