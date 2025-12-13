В Омской области вновь наблюдают за северным сиянием

В центральной части Омской области местные жители снова наблюдали северное сияние. Фотограф Милена Пономарёва из Саргатского района запечатлела яркое природное явление. Снимки она опубликовала около полуночи в группе «Охотник за красотами Омской области» во ВКонтакте.