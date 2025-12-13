Сначала взлетает температура. В Пермский край пришёл гонконгский грипп

«Картина в Прикамье сейчас стандартная. Единственное, что отличает эпидемическую ситуацию этого года — то, что рост заболеваемости гриппом начался раньше, — рассказывает Ирина Фельдблюм. Превалирующий сегодня вирус гриппа Н3N2 называется гонконгским, потому что впервые он был обнаружен в Гонконге (давать названия таким образом обычная практика). В Пермском крае он циркулирует ежегодно. Конечно, вирусам свойственна изменчивость, поэтому некоторые незначительные мутации есть, но штамм тот же самый».