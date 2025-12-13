Сначала взлетает температура. В Пермский край пришёл гонконгский грипп

Последние два месяца в Пермском крае наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Циркулируют в основном острые респираторные вирусные заболевания. Однако регистрируют и случаи гриппа. С начала сезона зафиксировали 537 заражённых. Доминирует так называемый гонконгский вирус. Насколько он опасен? Как протекает заболевание? Что делать инфицированным людям? Об этом сайту perm.aif.ru рассказала профессор, заведующая кафедрой эпидемиологии ПГМУ им. Е. А. Вагнера, заслуженный деятель науки РФ Ирина Фельдблюм.
Что с заболеваемостью.
С 1 по 7 декабря 17 296 жителей региона обратилось к врачам из-за симптомов простуды. Для сравнения: с 3 по 9 ноября выявили 9117 заразившихся, 10−16-го 11613, 17−23-го 13150, а 24−30-го уже более 15 000. Эпидемический порог на данный момент не превышен.
«В связи с заболеваемостью ОРВИ на неделе приостанавливали образовательный процесс в 62 группах 45 дошкольных организаций, 92 классах 39 школ, 5 группах 3 ссузов, — рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю. — Циркулируют преимущественно возбудители негриппозной этиологии. Это рино-, адено- и метапневмовирусы».
С начала эпидсезона зарегистрировали 537 случаев гриппа. Ранее эксперты говорили, что в край в этом году придут уже знакомые нам разновидности: гонконгский H3N2, обычный H1N1 (вирус 2009 года, его также называют пандемичным) и В. Прогнозы себя оправдали.
«Доминирует в данный момент так называемый гонконгский грипп», — сообщили сайту perm.aif.ru в Роспотребнадзоре.
«Картина в Прикамье сейчас стандартная. Единственное, что отличает эпидемическую ситуацию этого года — то, что рост заболеваемости гриппом начался раньше, — рассказывает Ирина Фельдблюм. Превалирующий сегодня вирус гриппа Н3N2 называется гонконгским, потому что впервые он был обнаружен в Гонконге (давать названия таким образом обычная практика). В Пермском крае он циркулирует ежегодно. Конечно, вирусам свойственна изменчивость, поэтому некоторые незначительные мутации есть, но штамм тот же самый».
Вакцина, которой прививали пермяков в этом году от гриппа, эффективна против него.
Всегда начинается остро.
По словам эксперта, симптомы у разных вирусов гриппа идентичны.
«Заболевание всегда начинается остро — с подъёма температуры. Этим грипп отличается от ОРВИ. Уровень температуры зависит от особенностей конкретного организма. Симптомы вирусов гриппа одинаковые: слабость, недомогание, ломота в мышцах и костях. Всё это признаки интоксикации организма», — рассказывает Ирина Фельдблюм.
При этом, отмечает эксперт, при Н3N2 болезнь протекает тяжелее, чем при других разновидностях гриппа.
Ставить прививку поздно?
Специалисты неоднократно говорили с разных трибун, что самая эффективная защита от гриппа — это прививка. По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае вакцина уже заканчивается. К этому моменту привили более 1343,4 тысячи жителей региона, это 54% населения. Поздно ли сейчас вакцинироваться?
«Привиться ещё можно, — рассказывает Ирина Фельдблюм. — Можно, конечно, применять и неспецифические средства профилактики (существует множество медикаментозных противовирусных препаратов), но вакцина наиболее эффективный способ защиты. На формирование иммунитета уходит около 10 дней».
В качестве профилактики ОРВИ и гриппа врачи рекомендуют соблюдать режим сна, чаще мыть руки, не общаться с людьми, у которых есть признаки болезни, не касаться глаз и носа, регулярно проветривать помещения, в которых находитесь, правильно питаться. Тем, кто всё же заболел, не стоит заниматься самолечением. Лучше как можно скорее обратиться к участковому врачу.