Загадочный зверь вышел из тени: ученым Приморья удалось получить редкие дневные фотографии лесного кота

Сотрудникам национального парка «Земля леопарда» в Приморье удалось получить уникальные фотографии. В объектив фотоловушки попал дальневосточный лесной кот — редкий подвид, который обычно активен только ночью. Эти кадры стали исключением, так как застали пушистого хищника в дневное время.
По словам специалистов, это большая удача. Чаще всего дикий кот фиксируется на камеры уже после захода солнца. Сумерки — его лучшее время для охоты. Основной рацион животного составляют мыши, белки и птицы, иногда — зайцы.
Уникальные снимки помогут ученым лучше изучить повадки и образ жизни скрытного обитателя уссурийской тайги.