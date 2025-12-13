Ричмонд
Загадочный зверь вышел из тени: ученым Приморья удалось получить редкие дневные фотографии лесного кота

Лесного кота впервые запечатлели в дневное время суток в Приморье.

Источник: Дирекция заповедников "Земля леопарда"

Сотрудникам национального парка «Земля леопарда» в Приморье удалось получить уникальные фотографии. В объектив фотоловушки попал дальневосточный лесной кот — редкий подвид, который обычно активен только ночью. Эти кадры стали исключением, так как застали пушистого хищника в дневное время.

По словам специалистов, это большая удача. Чаще всего дикий кот фиксируется на камеры уже после захода солнца. Сумерки — его лучшее время для охоты. Основной рацион животного составляют мыши, белки и птицы, иногда — зайцы.

Уникальные снимки помогут ученым лучше изучить повадки и образ жизни скрытного обитателя уссурийской тайги.