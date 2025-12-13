Начальник ГАИ Башкирии обратился к автомобилистам в связи с непогодой

Начальник ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов обратился к автомобилистам в связи с непогодой.
По его словам, 13 декабря в большинстве районов республики сохраняется сложная обстановка: снег с дождем, на дорогах метель, гололед, снежные заносы.
Накануне на федеральные и региональные трассы направлены дополнительные экипажы ДПС, они дежурят на участках с наибольшей вероятностью ДТП. Речь идет о дорогах М-5 и М-7, Уфа-Оренбург, Уфа-Инзер-Белорецк, Уфа-Чишмы-Киргиз-Мияки, а также Уфа-Янаул.
«Обращаюсь к участникам дорожного движения с просьбой: воздержаться от поездок, особенно в ночное время, до наступления более благоприятных погодных условий. В случае если выезд все-таки необходим, следует убедиться в полной технической исправности автомобиля и по пути строго соблюдать правила дорожного движения», — сказал Владимир Севастьянов.
Напомним, со вчерашнего дня в Башкирии уже произошло 2 смертельные аварии — в Краснокамском районе погибла 53-летняя женщина, а в Абзелиловском — 21-летний парень. В обоих случаях это были ДТП с большегрузами.