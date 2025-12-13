Начальник ГАИ Башкирии обратился к автомобилистам в связи с непогодой

«Обращаюсь к участникам дорожного движения с просьбой: воздержаться от поездок, особенно в ночное время, до наступления более благоприятных погодных условий. В случае если выезд все-таки необходим, следует убедиться в полной технической исправности автомобиля и по пути строго соблюдать правила дорожного движения», — сказал Владимир Севастьянов.