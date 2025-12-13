Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Начальник ГАИ Башкирии обратился к автомобилистам в связи с непогодой

Он призвал воздержаться от дальних поездок и сохранять бдительность за рулем.

Источник: Соцсети

Начальник ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов обратился к автомобилистам в связи с непогодой.

По его словам, 13 декабря в большинстве районов республики сохраняется сложная обстановка: снег с дождем, на дорогах метель, гололед, снежные заносы.

Накануне на федеральные и региональные трассы направлены дополнительные экипажы ДПС, они дежурят на участках с наибольшей вероятностью ДТП. Речь идет о дорогах М-5 и М-7, Уфа-Оренбург, Уфа-Инзер-Белорецк, Уфа-Чишмы-Киргиз-Мияки, а также Уфа-Янаул.

«Обращаюсь к участникам дорожного движения с просьбой: воздержаться от поездок, особенно в ночное время, до наступления более благоприятных погодных условий. В случае если выезд все-таки необходим, следует убедиться в полной технической исправности автомобиля и по пути строго соблюдать правила дорожного движения», — сказал Владимир Севастьянов.

Напомним, со вчерашнего дня в Башкирии уже произошло 2 смертельные аварии — в Краснокамском районе погибла 53-летняя женщина, а в Абзелиловском — 21-летний парень. В обоих случаях это были ДТП с большегрузами.