В мэрии уточнили места будущих станций метро в Дзержинском районе Новосибирска

В постановлении указано, что проектирование и строительство станций «Дзержинская» и «Чкаловская» запланировано после 2030 года. До этого срока, включительно до 2030 года, предусмотрен подготовительный этап, связанный с развитием улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры в этом районе.