В мэрии уточнили места будущих станций метро в Дзержинском районе Новосибирска

Власти Новосибирска определили расположение будущих станций метро «Дзержинская» и «Чкаловская». Информация содержится в постановлении мэрии от 10 декабря 2025 года о проекте планировки территории в Дзержинском районе.
Согласно документу, станции войдут в перспективную правобережную линию метрополитена. Они будут располагаться на территории, ограниченной полосой отвода железной дороги, улицами Трикотажной, Красина, перспективным направлением улицы Фрунзе, а также вблизи проспекта Дзержинского.
В постановлении указано, что проектирование и строительство станций «Дзержинская» и «Чкаловская» запланировано после 2030 года. До этого срока, включительно до 2030 года, предусмотрен подготовительный этап, связанный с развитием улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры в этом районе.
В частности, проектом планировки предусмотрено строительство и реконструкция магистральных улиц — улиц Фрунзе, Красина и Трикотажной, а также возведение транспортных развязок в разных уровнях.
Отдельно власти отмечают необходимость строительства тоннеля на пересечении улицы Трикотажной и проспекта Дзержинского — этот объект напрямую связан с формированием будущей транспортной схемы, в которую впоследствии будет интегрировано метро.