В минобре назвали калининградские школы, в которых планируют провести ремонт

В список вошли 11 учреждений.

В Калининграде в 2026 году планируют провести ремонтные работы в 11 школах. В региональном министерстве образования сообщили «Новому Калининграду», какие образовательные учреждения вошли в этот список.

Речь идёт о гимназии № 40, лицеях № 18, 23, 35 и 49, школах № 5, 9, 11, 24, 43 и 50. Список запланированных работ, как уточнили в министерстве, везде разный.

В школе № 5, как стало известно накануне, решено провести капитальный ремонт в несколько этапов. В следующем году рассчитывают привести в порядок спортивный зал, пищеблок и приступить к внутренним помещениям. После этого — обновить кровлю и фасад школы.

«В 2026 году запланировано выполнение ремонтных работ в 11 общеобразовательных учреждениях Калининграда, а также в ряде учреждений предполагается оборудовать школьные музеи, кабинеты труда (технологии) на общую сумму 138,7 млн рублей, из которой 111,6 млн рублей будет выделено из областного бюджета», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.