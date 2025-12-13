В минобре назвали калининградские школы, в которых планируют провести ремонт

В Калининграде в 2026 году планируют провести ремонтные работы в 11 школах. В региональном министерстве образования сообщили «Новому Калининграду», какие образовательные учреждения вошли в этот список.
Речь идёт о гимназии № 40, лицеях № 18, 23, 35 и 49, школах № 5, 9, 11, 24, 43 и 50. Список запланированных работ, как уточнили в министерстве, везде разный.
В школе № 5, как стало известно накануне, решено провести капитальный ремонт в несколько этапов. В следующем году рассчитывают привести в порядок спортивный зал, пищеблок и приступить к внутренним помещениям. После этого — обновить кровлю и фасад школы.
«В 2026 году запланировано выполнение ремонтных работ в 11 общеобразовательных учреждениях Калининграда, а также в ряде учреждений предполагается оборудовать школьные музеи, кабинеты труда (технологии) на общую сумму 138,7 млн рублей, из которой 111,6 млн рублей будет выделено из областного бюджета», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.