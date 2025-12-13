Общественная палата Башкирии совместно с БАГСУ запустит курсы для НКО

В рамках расширенного заседания рабочей группы Общественной палаты Башкирии «Ресурсный центр общественных проектов» состоялось заключение бессрочного соглашения о сотрудничестве между Башкирской академией государственной службы при Главе Башкортостана и аппаратом Общественной палаты Республики Башкортостан.
Свои подписи на документе поставили исполняющий обязанности ректора БАГСУ Шамиль Бадранов и руководитель аппарата Общественной палаты Башкирии Элина Гатауллина.
Цель соглашения — повышение профессиональных компетенций представителей НКО и гражданских активистов в области социального проектирования, развитие образовательных проектов, проведение совместных социально-значимых мероприятий и проектов.
Для достижения целей соглашения стороны будут обмениваться информацией о своей деятельности в области социального проектирования. А также будут проводить совместные мероприятия, консультирование представителей НКО и гражданских активистов.
Также в рамках соглашения запланировано проведение цикла мастер-классов и методических семинаров по социальному проектированию, организация консультационных дней для НКО и гражданских инициатив на базе Академии, разработка совместных методических материалов.
«Этот шаг позволит укрепить взаимодействие, обмен опытом и повысить эффективность подготовки специалистов и лидеров третьего сектора», — отметила Элина Гатауллина.
Азат Бадранов отметил, что показатели Башкирии по участию в грантовых конкурсах, как по количеству поданных проектов, так и по количеству привлеченных сумм растут из года в год.
«Все это рассматривается органами власти как бюджетное инвестирование для решения конкретных проблем на конкретных территориях. Работу очень давно ведет Ресурсный центр общественных проектов Аппарата Общественной палаты РБ. Состав этого ресурсного центра не растет в соответствии с ростом грантовых заявок и грантовых конкурсов. Поэтому мы решили, что необходимо разделить сопровождение непосредственно проектов и квалификацию по заполнению заявок. Уже в ближайшее время мы объявим о наборе курса повышения квалификации по управлению грантами. Ждем всех желающих», — обратился он к участникам заседания.
Руководитель Академии уточнил, что курс будет направлен на практическую работу, экспертами будут рассматриваться конкретные кейсы, конкретные грантовые конкурсы, их особенности. Все это для того, чтобы слушатели получили практические навыки по участию в грантовых конкурсах.