Общественная палата Башкирии совместно с БАГСУ запустит курсы для НКО

«Все это рассматривается органами власти как бюджетное инвестирование для решения конкретных проблем на конкретных территориях. Работу очень давно ведет Ресурсный центр общественных проектов Аппарата Общественной палаты РБ. Состав этого ресурсного центра не растет в соответствии с ростом грантовых заявок и грантовых конкурсов. Поэтому мы решили, что необходимо разделить сопровождение непосредственно проектов и квалификацию по заполнению заявок. Уже в ближайшее время мы объявим о наборе курса повышения квалификации по управлению грантами. Ждем всех желающих», — обратился он к участникам заседания.