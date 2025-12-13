В части Ростовской области в середине декабря пройдет отключение телевещания

В Ростовской области с 15 по 19 декабря пройдут временные остановки трансляции телеканалов и радио на нескольких передающих станциях региона, сообщили в РТРС. Отключения связаны с проведением плановых профилактических работ на оборудовании.
График работ:
— 15 декабря в поселке Знаменка Морозовского района с 8:00 до 18:00 будет приостановлено вещание мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2. Общая продолжительность перерыва не превысит трех часов.
— С 16 по 19 декабря в хуторе Калининском Шолоховского района ежедневно с 8:00 до 17:00 запланированы работы, затрагивающие РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России». Полное отключение продлится не более одного часа и произойдет в один из этих дней.
— 15 и 16 декабря в городе Миллерово также с 8:00 до 17:00 вещание РТРС-1 и РТРС-2 будет остановлено до одного часа в день.
Уточняется, что работы могут быть перенесены в случае неблагоприятных погодных условий.
