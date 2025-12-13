В части Ростовской области в середине декабря пройдет отключение телевещания

— С 16 по 19 декабря в хуторе Калининском Шолоховского района ежедневно с 8:00 до 17:00 запланированы работы, затрагивающие РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России». Полное отключение продлится не более одного часа и произойдет в один из этих дней.