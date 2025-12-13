Владельцев собак в Красноярске просят быть внимательнее во время дератизации

С 15 по 21 декабря 2025 года владельцев домашних животных в Красноярске просят быть внимательнее на улице — в это время дератизации в городе пройдет массовая дератизация. В мэрии уточнили, что обработка химическими препаратами коснется жилых кварталов, придомовых и других территорий.
Также в борьбе с крысами будут применять механические ловушки и ультразвуковые отпугиватели.
В период обработки нужно строго следить за питомцами и не допускать их к местам, где разложены приманки (зерновые, брикетированные, гранулированные). Сообщить о наличии грызунов жители могут через службу 005 по телефону: 223−85−05.
