Владельцев собак в Красноярске просят быть внимательнее во время дератизации

С 15 по 21 декабря 2025 года владельцев домашних животных в Красноярске просят быть внимательнее на улице — в это время дератизации в городе пройдет массовая дератизация. В мэрии уточнили, что обработка химическими препаратами коснется жилых кварталов, придомовых и других территорий.