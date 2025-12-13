Детский Кубок Казахстана 2025 определил сильнейших юных шахматистов страны

А вот у юношей без тай-брейка не обошлось. Правда, если соперничавшие в борьбе за 3-е место земляки (оба из Павлодара) и ровесники (родились с разницей в три дня) Алтынбек Кусайын (2007) и Кирилл Бабкин (1905), похоже, сразу решили перенести выяснение отношений на тай-брейк, то Алдияр Жарас (2085) мог уже во второй партии классики решать исход борьбы за главный приз в свою пользу. Но явно перемудрил в атаке, дав возможность победителю двух предыдущих розыгрышей Акылжану Мейрханулы (2340) сравнять счёт. Похожая история случилась и в рапиде, и только в блице 13-летний алматинец своего не упустил — 4−2. Алдияр Жарас — новый победитель Кубка!