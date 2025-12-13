Детский Кубок Казахстана 2025 определил сильнейших юных шахматистов страны

В 2023 году финал Детского Кубка Казахстана впервые прошёл по нокаут-системе. Его победителями стали Акылжан Мейрханулы (Кызылординская обл.) и Асия Асылхан (Туркестанская обл.). Они же первенствовали и год спустя.
В 2025 году розыгрыш Детского кубка Казахстана включал 6 этапов:
1-й этап —
По итогам каждого этапа в каждой возрастной категории — до 10 и до 14 лет — юношам и девушкам начислялись баллы за места с 1-го (20 баллов) по 15-е (1 балл). По сумме этих баллов и были определены 16 лучших (10 лучших в возрасте до 14 лет + 5 лучших в возрасте до 10 лет + победитель Детского Кубка Казахстана 2024 года) среди юношей и девушек. В случае отказа кого-то из основных участников его менял запасной из числа следующих в списке.
С 5 по 12 декабря в Алматы в отеле Park Dedeman Almaty (ул. Тимирязева, 67а) по нокаут-системе (⅛ финала — ¼ финала — ½ финала — финал) прошли финальные турниры. На каждой стадии соперники играли две партии с переменой цвета и классическим контролем времени — 90+30 (90 минут на партию с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого).
В случае равенства после классики игрался тай-брейк до выявления победителя: две партии в рапид 15+10, две партии в блиц 3+2 и апофеозом — так называемый «армагеддон», когда шахматист, выбирающий цвет фигур, определяется жребием, играющему белыми фигурами даётся не 3 минуты, а 4, но ничья в этой единственной партии приносит победу чёрным).
Особенностью финальных турниров стало то, что, если у юношей за почётный трофей сразились два рейтинговых фаворита, то у девушек в финале сошлись 12-й и 15-й номера стартового списка!
11-летняя Нурсая Жумабек (рейтинг ФИДЕ в классике — 1539) в первом раунде «выбила» из розыгрыша № 2 стартового списка Маргариту Поляк (1785) — 21/2−11/2, во втором снова на тай-брейке — 4−2 — Муниру Рау (1646), в третьем уверенно обыграла Бибисару Ержан (1707) — 11/2-½.
И только 12-летняя Медина Жакенова (1576) оказалась ей не по силам: в первой партии соперницы заключили мир уже на 25-м ходу, а вот во второй игравшая чёрными Медина взяла верх. Есть победа и в партии, и в матче, и в турнире!
В споре за 3-е место преимущество Бибисары Ержан над Сымбат Жетпис оказалось более ощутимым — 2−0.
Детский Кубок Казахстана-2025 (девушки):
1. Медина Жакенова (8.06.2013, Атырауская обл., 1576) (₸300 000); 2. Нурсая Жумабек (17.01.2014, Шымкент, 1539) (₸200 000); 3. Бибисара Ержан (3.07.2012, Жамбылская обл., 1707) (₸150 000); Сымбат Жетпис (27.07.2015, Атырауская обл., 1636), победительница 4-го этапа (₸130 000);
5−8. Адия Мамеш (11.05.2014, Астана, 1787), вице-чемпионка Казахстана-2025 (G12), Азель Тулекенова (29.12.2011, Астана, 1673), победительница 5-го этапа, Алуна Аубакирова (15.02.2011, Акмолинская обл., 1669), победительница 3-го этапа, и Мунира Рау (16.11.2011, Павлодарская обл., 1646) (по ₸80 000);
9−16. Маргарита Поляк (2014, Кыргызстан, 1785), победительница 1-го этапа, Азалия Балаканова (20.11.2016, Павлодарская обл., 1670), Ксения Шегай (28.05.2013, Алматы, 1609), Аделина Нурханкызы (4.04.2016, Шымкент, 1602), Зейнеп Жаппар (3.02.2011, Костанайская обл., 1589), Акниет Кумисбай (12.05.2016, Мангистауская обл., 1569), Инжу Абибулла (9.02.2015, Актюбинская обл., 1551), победительница 6-го этапа, и Дилайла Садвакасова (18.08.2013, Алматы, 1522) (по ₸50 000).
А вот у юношей без тай-брейка не обошлось. Правда, если соперничавшие в борьбе за 3-е место земляки (оба из Павлодара) и ровесники (родились с разницей в три дня) Алтынбек Кусайын (2007) и Кирилл Бабкин (1905), похоже, сразу решили перенести выяснение отношений на тай-брейк, то Алдияр Жарас (2085) мог уже во второй партии классики решать исход борьбы за главный приз в свою пользу. Но явно перемудрил в атаке, дав возможность победителю двух предыдущих розыгрышей Акылжану Мейрханулы (2340) сравнять счёт. Похожая история случилась и в рапиде, и только в блице 13-летний алматинец своего не упустил — 4−2. Алдияр Жарас — новый победитель Кубка!
Что же касается земляков, то они «рубились» вплоть до «армагеддона»! Где игравшего чёрными Алтынбека Кусайына устраивала и ничья, но он добился победы — 4−3.
Детский Кубок Казахстана-2025 (юноши):
Алдияр Жарас (5.07.2012, Алматы, 2085) (₸300 000); Акылжан Мейрханулы (29.01.2011, Кызылординская обл., 2340), победитель ДКК-2023 и ДКК-2024, победитель 1-го и 2-го этапов (₸200 000); Алтынбек Кусайын (15.01.2011, Павлодарская обл., 2007), победитель 6-го этапа (₸150 000); Кирилл Бабкин (12.01.2011, Павлодарская обл., 1905) (₸130 000);
5−8. Пайрави Кодири (2011, Tаджикистан, 2012), победитель 4-го этапа, Азамат Алмазулы (2.07.2013, обл. Абай, 1995), Азат Амреев (20.04.2013, Кызылординская обл., 1920) и AIM Жанболат Аманкос (6.12.2011, Мангистауская обл., 1919) (по ₸80 000);
9−16. Нурислам Айнакул (4.08.2011, Шымкент, 1969), победитель 5-го этапа, Ибрахим Бакыт (22.01.2014, Астана, 1948), Максат Байсалбеков (29.12.2012, обл. Ұлытау, 1929), победитель 3-го этапа, Диас Аманбек (5.07.2015, Туркестанская обл., 1799), Ералы Аман (19.03.2015, Астана, 1795), Ескендир Мурат (20.02.2015, Алматы, 1768), Санжар Турдыбай (15.09.2015, обл. Абай, 1717) и Али Атнаш (14.01.2016, Атырауская обл., 1649) (по ₸50 000).