В регионах усилят выездной контроль за строительством объектов здравоохранения

В работе совещания приняли участие министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова, вице-министр национальной экономики РК Асан Дарбаев, вице-министр промышленности и строительства РК Куандык Кажкенов, акимы и заместители акимов регионов, подключившиеся в режиме ВКС.
Центральной темой встречи стал ход реализации Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», включающего строительство объектов первичной медико-санитарной помощи, модернизацию центральных районных больниц и обеспечение их квалифицированными кадрами.
На сегодняшний день завершено строительство 645 из 655 объектов ПМСП. Из них 226 построены в селах, ранее не охваченных медицинской инфраструктурой, еще 419 возведены взамен устаревших помещений. Оставшиеся 10 объектов ПМСП будут введены в эксплуатацию до конца текущего года. Аида Балаева поручила акиматам обеспечить своевременное завершение строительно-монтажных работ, проектного сопровождения и устранение возможных административных препятствий.
«По всем направлениям необходимо обеспечить жесткий и системный контроль: работать строго по утвержденным графикам в разрезе каждой области, фиксировать все этапы исполнения и добиваться полного выполнения взятых обязательств. По итогам 2025 г. должна быть представлена четкая и исчерпывающая информация о результатах реализации программы. 2026 г. — ответственный этап, поэтому важны не формальные отчеты, а реальные результаты и подтвержденный контроль на местах», — сказала зампремьера.
Вместе с тем была рассмотрена реализация второго блока проекта — ввод в эксплуатацию 32 модернизированных многопрофильных центральных районных больниц с открытием отделений: инсультный центр, центр чрескожных коронарных вмешательств, перинатальный центр, отделения травматологии, хирургии и мед. реабилитации с оснащением крупногабаритной медтехникой и др. Докладчики подчеркнули, что работы завершены по 14 объектам, еще 24 больницы находятся в стадии реконструкции или капитального ремонта.
Одной из важных тем обсуждения стало обеспечение объектов сельского здравоохранения медицинскими кадрами. В рамках нацпроекта предусмотрена подготовка 1100 медицинских работников.
«Строительство инфраструктуры — важный шаг, однако решающим фактором остается кадровый вопрос. Качественное и эффективное функционирование объектов напрямую зависит от наличия подготовленных медицинских специалистов, уровня их компетенций и доступности узких кадров, дефицит которых сегодня ощущается как в сельской местности, так и в крупных городах. Ввод в эксплуатацию медицинских объектов должен сопровождаться четко выстроенным алгоритмом укомплектования персоналом и пониманием реального объема и качества предоставляемых услуг. Несмотря на экономические сложности последних лет, Казахстан продолжает масштабно инвестировать в развитие системы здравоохранения. Реализация этих проектов и их конкретные результаты являются жестким и предметным ответом всем скептическим оценкам и поверхностной критике. Поэтому важно не только строить объекты, но и доводить до населения информацию о том, сколько людей они охватят и какой реальный эффект дадут. Здоровье граждан — это человеческий капитал и стратегический потенциал страны, именно на это сегодня направлены усилия государства», — подчеркнула Аида Балаева.
Подводя итоги, заместитель Премьер-министра поручила:
— по регионам, завершающим работы до конца года, обеспечить дополнительную выездную проверку с последующим докладом о фактически проведенном контроле и достигнутых результатах;
— строго следовать утвержденным графикам работ, сформировать детальные планы-графики по каждой области и обеспечить их постоянный мониторинг и контроль исполнения;
— по первому, второму и в особенности по третьему вопросам обеспечить полную и своевременную отработку, включая контроль исполнения обязательств, взятых до конца года, и обязательное информирование по каждому случаю;
— по итогам 2025 г. представить четкую и исчерпывающую информацию о результатах реализации программы в разрезе регионов.