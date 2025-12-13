В регионах усилят выездной контроль за строительством объектов здравоохранения

«Строительство инфраструктуры — важный шаг, однако решающим фактором остается кадровый вопрос. Качественное и эффективное функционирование объектов напрямую зависит от наличия подготовленных медицинских специалистов, уровня их компетенций и доступности узких кадров, дефицит которых сегодня ощущается как в сельской местности, так и в крупных городах. Ввод в эксплуатацию медицинских объектов должен сопровождаться четко выстроенным алгоритмом укомплектования персоналом и пониманием реального объема и качества предоставляемых услуг. Несмотря на экономические сложности последних лет, Казахстан продолжает масштабно инвестировать в развитие системы здравоохранения. Реализация этих проектов и их конкретные результаты являются жестким и предметным ответом всем скептическим оценкам и поверхностной критике. Поэтому важно не только строить объекты, но и доводить до населения информацию о том, сколько людей они охватят и какой реальный эффект дадут. Здоровье граждан — это человеческий капитал и стратегический потенциал страны, именно на это сегодня направлены усилия государства», — подчеркнула Аида Балаева.