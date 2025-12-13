Ричмонд
Пьяный астанчанин вломился в кофейню и получил арест на 10 суток

Столичная полиция задержала 45-летнего мужчину, который в пьяном виде вломился в одну из кофеен по улице Кошкарбаева, передает NUR.KZ со ссылкой на на ДП Астаны.

Источник: Nur.kz

В полицию Астаны поступило сообщение о взломе входной двери в кофейне на улице Кошкарбаева. Оперативные действия позволили установить и задержать подозреваемого — 45-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Он проник в заведение, повредив замок. Суд назначил ему арест на 10 суток за умышленное повреждение чужого имущества.

С начала года в столице зарегистрировано 251 подобный случай, в 136 из которых нарушители были арестованы. Также зафиксировано более 3300 фактов мелкого хулиганства, из которых в более чем 1500 случаях судом назначен арест.

Полиция призывает горожан соблюдать общественный порядок и бережно относиться к чужому имуществу. Хулиганские действия в общественных местах недопустимы и влекут ответственность в соответствии с законом.