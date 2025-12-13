−49°C и снег прогнозируют синоптики в Иркутской области 14 декабря

IrkutskMedia, 13 декабря. Переменную облачность, местами небольшой снег прогнозируют синоптики в Иркутской области 14 декабря. Днем в Тайшетском и Чунском районах местами ожидается умеренный снег. Ветер северо-восточный, юго-восточный со скоростью 5−10 м/с, сообщает Иркутский гидрометцентр.
Температура ночью составит −16…-21°C, при прояснении похолодает до −26…-31°C. Днем прогнозируется −7…-12°C, а при облачной погоде будет −17…-22°C.
В Киренском, Катангском и северо-восточных районах ночью ожидается −34…-39°C, при прояснении температура опустится до −44…-49°C. Днем здесь будет −30…-35°C, а местами похолодает до −40…-45 °C.