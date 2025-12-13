Владимир Путин присвоил реаниматологу из Иркутска звание заслуженного врача

IrkutskMedia, 13 декабря. За многолетнюю добросовестную работу и значительный вклад в развитие сферы здравоохранения заведующей отделением — врачу анестезиологу-реаниматологу Медсанчасти ИАПО Ирине Тетериной присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщил в своем тг-канале (18+) губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Ирина Павловна является врачом высшей категории и кандидатом медицинских наук. Под ее руководством было проведено реформирование отделения анестезиологии и реанимации, где были созданы специализированные палаты интенсивной терапии и открыт кабинет эфферентной терапии.
По инициативе Тетериной в отделении были внедрены современные медицинские методики. В их числе — системный тромболизис при лечении инфаркта миокарда и ишемического инсульта, регионарное обезболивание, заместительная почечная терапия, а также анестезия нервных стволов. Применение этих технологий позволило существенно повысить безопасность пациентов во время оперативных вмешательств и сократить число послеоперационных осложнений.
Ирина Тетерина совмещает руководящую деятельность с практической работой, лично выполнив сотни сложных анестезиологических пособий. Она также ведет научную деятельность, является автором более 40 публикаций и трех патентов, активно вовлекая в исследовательскую работу сотрудников своего отделения.
