Владимир Путин присвоил реаниматологу из Иркутска звание заслуженного врача

По инициативе Тетериной в отделении были внедрены современные медицинские методики. В их числе — системный тромболизис при лечении инфаркта миокарда и ишемического инсульта, регионарное обезболивание, заместительная почечная терапия, а также анестезия нервных стволов. Применение этих технологий позволило существенно повысить безопасность пациентов во время оперативных вмешательств и сократить число послеоперационных осложнений.