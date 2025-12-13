Ричмонд
В городе Зима молодой человек прокатился по «Мемориалу Славы» на «Жигулях»

В городе Зима Иркутской области сотрудники полиции установили личность хулигана, проехавшего на автомобиле по территории «Мемориала Славы» в местном Парке Победы.

Источник: Российская газета

Как сообщили в региональном ГУ МВД, сотрудники Госавтоинспекции межмуниципального отдела «Зиминский» обратили внимание на выложенную в социальных сетях видеозапись, на которой видно, как автомобиль «Жигули» заезжает на территорию «Мемориала Славы».

Оперативники установили предполагаемого нарушителя общественного порядка. Как выяснилось, молодой человек решил прокатить своих друзей на автомобиле отца. Водительских прав у него нет, ключи от машины он взял без разрешения. Компания приехала в Парк Победы, где водитель заехал на территорию мемориального комплекса, что зафиксировала камера видеонаблюдения.

Задержанный молодой человек извинился перед жителями города за свой поступок.

Полицейские проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.