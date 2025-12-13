В городе Зима молодой человек прокатился по «Мемориалу Славы» на «Жигулях»

Оперативники установили предполагаемого нарушителя общественного порядка. Как выяснилось, молодой человек решил прокатить своих друзей на автомобиле отца. Водительских прав у него нет, ключи от машины он взял без разрешения. Компания приехала в Парк Победы, где водитель заехал на территорию мемориального комплекса, что зафиксировала камера видеонаблюдения.