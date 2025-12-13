Пожилая женщина сломала ногу на обледеневшей улице в Новосибирске

Один из очевидцев отметил, что лодыжка пенсионерки выглядела неестественно. По его мнению, у нее мог быть перелом или вывих. Жители города выразили обеспокоенность состоянием травмированной женщины, которая была вынуждена лежать на ледяной дороге в ожидании медицинской помощи.