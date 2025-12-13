Ричмонд
Пожилая женщина сломала ногу на обледеневшей улице в Новосибирске

Пострадавшая ждала скорую, лежа на земле.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске пожилая женщина сломала ногу, поскользнувшись на обледеневшей улице. Об этом 13 декабря сообщили свидетели происшествия в Telegram-канале «Моя Первомайка». Инцидент произошел у дома 22/3 по улице Твардовского, когда пенсионерка направлялась в магазин.

По словам очевидцев, женщина внезапно потеряла равновесие и упала. Прохожие поспешили на помощь, но пострадавшая не могла двигаться из-за острой боли. Ей пришлось ждать приезда медиков, оставаясь на холодной земле.

Один из очевидцев отметил, что лодыжка пенсионерки выглядела неестественно. По его мнению, у нее мог быть перелом или вывих. Жители города выразили обеспокоенность состоянием травмированной женщины, которая была вынуждена лежать на ледяной дороге в ожидании медицинской помощи.

Напомним, в Новосибирске расследуют падение монтажника с высоты.