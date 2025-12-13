«СКА-Нефтяник» на домашней арене переиграл кемеровский «Кузбасс»

Хабаровский хоккейный клуб «СКА-Нефтяник» в последнем домашнем матче 2025 года смог переиграть действующего чемпиона России кемеровский «Кузбасс». Как и ожидалось, поединок выдался «валидольным», но дальневосточники в финале встречи смогли вырвать победу 9:7, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На стартовый мяч гостей на 8-й минуте «кабаны» ответили голом Юрия Шардакова. Сибиряки снова вышли вперёд на 24-й минуте — и очень скоро Владимир Каланчин вновь сравнял счёт. На перерыв команды ушли при 4:2 на табло благодаря метким выстрелам Джусоева и Бутенко.
«Кузбасс» во втором тайме начал с того, что снова уравнял шансы на победу, голами отличились Шульга и Катилов. Хабаровчане ответили очень неплохой серией из трёх голов подряд от Каланчина, Шардакова и Джусоева. 7:4 за 12 минут до конца матча — хороший задел, но и гости оказались не лыком шиты. Бондин, Яковлев и Катилов снова сравнивают, 7:7 на 86-й минуте! Задор и настрой сибиряков на победу в последнем отрезке матча охладили Семён Чупин и Туомас Мяаття на 89-й и 90-й минуте соответственно, итог 9:7 и «СКА-Нефтяник» продлевает серию выигрышей до девяти.
— Мы приехали после непростого выезда, и я думаю, что наложилась акклиматизация, — сказал после матча армеец Семён Чупин. — Было тяжело. Конечно, когда начинаешь вести в счёте и тут раз — приходится начинать всё сначала, а у «Кузбасса» сразу психологический подъём. Но мы же дома играем! Надо отыгрываться! Кемеровчане хорошо двигались, да. Мы вели в счёте и тут вдруг 7:7 — почему так? Вроде бы, доигрывай и всё. Надо сделать работу над ошибками, чтобы такое не повторялось.
Следующие пять матчей «СКА-Нефтяник» проведёт на выезде, два из них — в Нижнем Новгороде со «Стартом» и в Кирове с «Родиной» пройдут ещё в этом году, 24 и 27 декабря. А вот в начале нового, 2026 года, подопечным Алексея Жеребкова придётся необычайно сложно. 11 января армейцы проведут встречу в Красноярске с «Енисеем», 15 января «кабаны» нанесут визит к «Воднику» в Архангельск и завершится гостевое турне 18 января в Москве матчем с «Динамо».