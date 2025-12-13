«СКА-Нефтяник» на домашней арене переиграл кемеровский «Кузбасс»

— Мы приехали после непростого выезда, и я думаю, что наложилась акклиматизация, — сказал после матча армеец Семён Чупин. — Было тяжело. Конечно, когда начинаешь вести в счёте и тут раз — приходится начинать всё сначала, а у «Кузбасса» сразу психологический подъём. Но мы же дома играем! Надо отыгрываться! Кемеровчане хорошо двигались, да. Мы вели в счёте и тут вдруг 7:7 — почему так? Вроде бы, доигрывай и всё. Надо сделать работу над ошибками, чтобы такое не повторялось.