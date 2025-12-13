Ричмонд
В Алматы привезут главный футбольный трофей мира

Трофей пробудет в городе всего несколько часов.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 13 дек — Sputnik. Акимат Алматы сообщил о том, что 26 января 2026 года в мегаполис будет доставлен оригинальный трофей FIFA World Cup.

Жители и гости Алматы смогут вживую увидеть главный символ мирового футбола.

«Показ трофея пройдет в рамках международного тура, организованного при поддержке акимата города Алматы, федерации футбола Республики Казахстан. Мероприятие станет важным вкладом в развитие массового спорта и популяризацию футбола среди молодежи», — сообщили власти города.

Трофей пробудет в Алматы всего несколько часов, что делает данное мероприятие по-настоящему редким моментом для города, подчеркнули в акимате.