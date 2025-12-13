В Алматы привезут главный футбольный трофей мира

АСТАНА, 13 дек — Sputnik. Акимат Алматы сообщил о том, что 26 января 2026 года в мегаполис будет доставлен оригинальный трофей FIFA World Cup.
Жители и гости Алматы смогут вживую увидеть главный символ мирового футбола.
«Показ трофея пройдет в рамках международного тура, организованного при поддержке акимата города Алматы, федерации футбола Республики Казахстан. Мероприятие станет важным вкладом в развитие массового спорта и популяризацию футбола среди молодежи», — сообщили власти города.
Трофей пробудет в Алматы всего несколько часов, что делает данное мероприятие по-настоящему редким моментом для города, подчеркнули в акимате.