Калининградская область получит 5,3 млрд рублей на обновление первичного звена здравоохранения

Как сообщает ТАСС, программа модернизации первичного звена здравоохранения рассчитана с 2026 по 2030 годы. «И на поддержку этого направления в Калининградскую область будет направлено 5,3 миллиарда рублей. Это заявка, которая была представлена и в полном объёме обеспечена федеральным правительством», — отметила Голикова.