Калининградская область получит 5,3 млрд рублей на обновление первичного звена здравоохранения

Правительство РФ выделит финансирование на обновление первичного звена здравоохранения в Калининградской области. Об этом на заседании комиссии по социально-экономическому развитию региона заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Как сообщает ТАСС, программа модернизации первичного звена здравоохранения рассчитана с 2026 по 2030 годы. «И на поддержку этого направления в Калининградскую область будет направлено 5,3 миллиарда рублей. Это заявка, которая была представлена и в полном объёме обеспечена федеральным правительством», — отметила Голикова.
По её словам, господдержка здравоохранения Калининградской области постоянно растёт. В 2025 году общий объём финансирования направления составил 37,8 млрд рублей, что стало на 15,6% выше уровня 2024-го.
С 2021 года Калининградской области действует региональная программа по модернизации первичного звена здравоохранения. Средства направляют за закупку нового оборудования и автомобилей для медицинских учреждений, а также ремонт и оснащение больниц и поликлиник.