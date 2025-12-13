Землетрясение в Севастополе имело 20 афтершоков — что будет дальше

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек — РИА Новости Крым. Землетрясение в море у берегов Севастополя, произошедшее вечером в пятницу, 12 декабря, было 4-балльным и имело 20 афтершоков. Об этом, а также о том, чего ждать дальше, РИА Новости Крым рассказала замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь.