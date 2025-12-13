Землетрясение в Севастополе имело 20 афтершоков — что будет дальше

По словам Бондарь, вчера вечером «жители Севастополя ощутили основной толчок сейсмического события с энергетическим классом Кп=9.9 и магнитудой MSH=3.2».
«Исходя из макросейсмических данных, максимальная интенсивность на побережье составила порядка 4 баллов», — сообщила сейсмолог.
При этом основной толчок, по ее словам, «имел порядка 20 афтершоков».
«Последний был зарегистрирован сегодня в 6 ч 57 мин», — уточнила Бондарь.
Отвечая на вопрос о том, почему у севастопольцев было «ощущение что левый и правый берег города шатнуло, а центр нет», эксперт отметила, что «сейсмические волны проходят там, где им удобно».
«Особенности грунтов и рельефа могут замедлять или увеличивать скорость движения… Эпицентр расположен недалеко от побережья и, скорее всего, можно говорить о коровом залегании очага, то есть неглубоком, что усиливает макросейсмику», — подчеркнула Бондарь.
По ее словам, эпицентры всех «севастопольских» землетрясений расположены в море, при этом глубина очагов варьируется от 0 до 40 км.
При этом большая часть землетрясений у берегов Крыма происходит именно в Севастопольской зоне, сказала Бондарь.
«Крым — сейсмоактивная зона с умеренной сейсмичностью. В прошлом году за год было зарегистрировано всего 32 землетрясения, в этом — 166, из них больше 40 — в Севастопольском районе», — поделилась эксперт.
Ждать ли продолжения тряски крымчанам, сказать с точность невозможно, добавила она.
«По факту произошедшего землетрясения сложно говорить о дальнейшем развитии процесса», — резюмировала сейсмолог.
Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, ссылаясь на данные Крымской сейсмической сети, магнитуда толчка составила 3,1. Объекты в городе не пострадали, отметил он.
Сейсмологи РАН Крыма и губернатор города призвали всех севастопольцев, которые ощутили колебания, отписаться в чате контроля землетрясений. Специалисты продолжают сбор макросейсмических данных.
Накануне в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,7 — объявлено предупреждение об угрозе цунами. Страну трясет уже несколько дней с начала декабря, есть пострадавшие.
Ранее, в конце октября, землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Черном море у берегов Турции, тогда очаг залегал на глубине 13,57 километров.