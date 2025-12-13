Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Землетрясение в Севастополе имело 20 афтершоков — что будет дальше

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек — РИА Новости Крым. Землетрясение в море у берегов Севастополя, произошедшее вечером в пятницу, 12 декабря, было 4-балльным и имело 20 афтершоков. Об этом, а также о том, чего ждать дальше, РИА Новости Крым рассказала замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь.

Источник: РИА "Новости"

По словам Бондарь, вчера вечером «жители Севастополя ощутили основной толчок сейсмического события с энергетическим классом Кп=9.9 и магнитудой MSH=3.2».

«Исходя из макросейсмических данных, максимальная интенсивность на побережье составила порядка 4 баллов», — сообщила сейсмолог.

При этом основной толчок, по ее словам, «имел порядка 20 афтершоков».

«Последний был зарегистрирован сегодня в 6 ч 57 мин», — уточнила Бондарь.

Отвечая на вопрос о том, почему у севастопольцев было «ощущение что левый и правый берег города шатнуло, а центр нет», эксперт отметила, что «сейсмические волны проходят там, где им удобно».

«Особенности грунтов и рельефа могут замедлять или увеличивать скорость движения… Эпицентр расположен недалеко от побережья и, скорее всего, можно говорить о коровом залегании очага, то есть неглубоком, что усиливает макросейсмику», — подчеркнула Бондарь.

По ее словам, эпицентры всех «севастопольских» землетрясений расположены в море, при этом глубина очагов варьируется от 0 до 40 км.

При этом большая часть землетрясений у берегов Крыма происходит именно в Севастопольской зоне, сказала Бондарь.

«Крым — сейсмоактивная зона с умеренной сейсмичностью. В прошлом году за год было зарегистрировано всего 32 землетрясения, в этом — 166, из них больше 40 — в Севастопольском районе», — поделилась эксперт.

Ждать ли продолжения тряски крымчанам, сказать с точность невозможно, добавила она.

«По факту произошедшего землетрясения сложно говорить о дальнейшем развитии процесса», — резюмировала сейсмолог.

12 декабря в 20−13 по московскому времени, в Черном море у Севастополя, в 24 километрах от берега, произошло землетрясение.

Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, ссылаясь на данные Крымской сейсмической сети, магнитуда толчка составила 3,1. Объекты в городе не пострадали, отметил он.

Сейсмологи РАН Крыма и губернатор города призвали всех севастопольцев, которые ощутили колебания, отписаться в чате контроля землетрясений. Специалисты продолжают сбор макросейсмических данных.

Накануне в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,7 — объявлено предупреждение об угрозе цунами. Страну трясет уже несколько дней с начала декабря, есть пострадавшие.

Ранее, в конце октября, землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Черном море у берегов Турции, тогда очаг залегал на глубине 13,57 километров.