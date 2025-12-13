Ричмонд
На трассе М5 в Башкирии погибла женщина. Это четвертое смертельное ДТП в республике за сутки

При ДТП на трассе М-5 «Урал» в Башкирии погибла пассажирка «Тойоты».

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 13 декабря, в Благоварском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила региональная ГАИ.

По данным ведомства, в 10:15 на 1390 километре трассы М5 «Урал» лоб в лоб столкнулись «Тойота Рав 4» и «Эксид». Пассажирка из первой машины скончалась до приезда скорой помощи.

Это уже четвертая авария с летальным исходом в Башкирии за последние сутки. Четыре смерти в ДТП были также зарегистрированы в Абзелиловском, Давлекановском и Краснокамском районах.

