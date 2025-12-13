Ричмонд
Названы регионы-лидеры по числу обращений на «Итоги года с Путиным»

Сбербанк назвал 5 регионов, где чаще всего обращаются на «Итоги года с Путиным».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край лидируют по числу обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, рассказала эксперт по искусственному интеллекту «Сбербанка» Алена Стемпаржевская.

«Есть топ-5 регионов. Это Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская область и Свердловская область», — сообщила Стемпаржевская в эфире «России 1».

Также она рассказала, что наиболее активная категория граждан — это люди от 56 лет, и чаще на прямую линию по-прежнему обращаются женщины.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.