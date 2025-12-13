Новые выделенные полосы заработали в девяти районах столицы

«По задаче Сергея Собянина мы делаем поездки комфортнее для всех участников дорожного движения. С начала этого года ввели 20 участков новых выделенных полос общей длиной более 18 километров. Жители и гости столицы теперь могут быстрее и безопаснее добираться на городском транспорте до дома, работы и социальных объектов. Ввод новых полос помогает не только сократить время в пути для пассажиров в два — четыре раза, но и снизить количество дорожно-транспортных происшествий в среднем на 25 процентов», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.