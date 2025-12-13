Ричмонд
ФТС пресекла оборот около 7,5 миллиона единиц контрафакта за девять месяцев

РИА Новости: ФТС за 9 месяцев выявила 7,5 млн единиц контрафактной продукции.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) за январь-сентябрь 2025 года пресекла оборот около 7,5 миллиона единиц контрафактной продукции, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

«За 9 месяцев 2025 года таможенными органами выявлено более 5,5 тысячи случаев нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности и пресечен оборот около 7,5 миллиона единиц контрафактной продукции», — говорится в сообщении.

При этом за аналогичный период 2024 года таможенные органы пресекли ввоз 4,1 миллиона единиц контрафактной продукции. В целом в 2024 году таможенниками выявлено 5,8 миллиона единиц контрафактной продукции, отметили в ФТС.

За январь-сентябрь 2023 года пресечен ввоз 3,3 миллиона единиц такой продукции, по итогам 2023 года выявлено 4,9 миллиона единиц контрафакта, добавили в ведомстве.

«Наиболее часто выявляемые категории товаров — игрушки, одежда и обувь, сигареты, автозапчасти», — отметили в ФТС.