В Самарской области хвойные деревья защищают от вырубки в рамках операции «Ель»

Жителей Самарской области предупреждают, что рубить ели запрещено.

Источник: Комсомольская правда

С 1 декабря в Самарской области проводится ежегодная операция «Ель», в рамках которой хвойные деревья защищают от незаконной рубки. Об этом сообщили в минприроды региона.

«Лесная охрана и полиция перешли на усиленный режим работы. Ежедневно на патрулирование выходят от 16 до 32 мобильных групп. Особый контроль ведется за лесами возле населенных пунктов и дач», — рассказали в пресс-службе.

Сотрудники ГИБДД на постах проверяют транспорт, который перевозит ели. Напомним, за рубку дерева диаметром от 8 см грозит уже уголовная ответственность.

Приобрести новогодних красавиц можно на официальных елочных базарах. Такие деревья выращиваются в специальных питомниках, либо заготавливают при расчистке сельхозполей и линий электропередач. Напомним, в Самаре елки начнут продавать с 15 декабря.