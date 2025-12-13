Внимание, жители Кишинева: Центр столицы перекрыт из-за зимнего марафона

‍ ‍ ‍ ‍ В центре Кишинёва проходит зимний марафон. В связи с этим с 06:00 до 15:00 приостановлено движение по бульвару Штефана чел Маре, между улицами М. Г. Бэнулеску-Бодони и А. Пушкина. С 09:00 до 15:00 движение ограничено между ул. М. Г. Бэнулеску-Бодони и ул. Т. Чорбэ.