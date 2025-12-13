Ричмонд
Внимание, жители Кишинева: Центр столицы перекрыт из-за зимнего марафона

В субботу в центре столицы временно ограничено движение транспорта в связи с проведением зимнего марафона: проезд по бульвару Штефана чел Маре частично закрыт.

Источник: Комсомольская правда

Напоминаем: сегодня центр столицы перекрыт, а транспорт перенаправлен.

‍ ‍ ‍ ‍ В центре Кишинёва проходит зимний марафон. В связи с этим с 06:00 до 15:00 приостановлено движение по бульвару Штефана чел Маре, между улицами М. Г. Бэнулеску-Бодони и А. Пушкина. С 09:00 до 15:00 движение ограничено между ул. М. Г. Бэнулеску-Бодони и ул. Т. Чорбэ.

В этот период общественный транспорт будет перенаправлен на прилегающие улицы, а маршруты некоторых троллейбусов и автобусов — сокращены. Водителей просят по возможности объезжать центр города.