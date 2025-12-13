Минниханов дал поручения по организации новогодних праздников в Татарстане

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел совещание, посвященное подготовке к новогодним и рождественским праздникам. Глава республики поручил главам муниципальных образований обеспечить яркое праздничное оформление городов и общественных пространств, организовав разнообразные мероприятия для жителей всех возрастов.
Глава республики потребовал тщательной проработки вопросов общественного порядка и строгого соблюдения правил обращения с пиротехническими изделиями, чтобы не допустить несчастных случаев.
Министерству по делам молодежи поручено провести 24 декабря на высоком уровне традиционную республиканскую елку на арене «Татнефть». Минниханов указал на необходимость предусмотреть резервный план с размещением 1 400 детей из отдаленных районов в случае неблагоприятных погодных условий.