Рыженкова: более 30 дипмиссий участвуют в благотворительной ярмарке в Минске

В субботу в белорусской столице открылась ежегодная новогодняя благотворительная ярмарка. Дипломаты из разных стран мира представили сувениры, блюда национальной кухни, изделия ручной работы и произведения искусства. В ярмарке традиционно принимают участие посольство России, Русский Дом и филиал РГСУ в Минске.
«Очень приятно, что с каждым годом число участников растет. Если сравнивать с предыдущим, то их стало в два раза больше. Если в 2024 году было 14, то в этом году 30 стран принимают участие в нашей благотворительной ярмарке», — сказала Рыженкова.
По ее словам, такие мероприятия создают новогоднее настроение, а сегодня, в день открытия ярмарки, в Беларуси установилась морозная и солнечная погода.
Супруга главы МИД также отметила, что эта предновогодняя благотворительная выставка-ярмарка проходит уже много лет и стала доброй традицией. В этом году она имеет ряд особенностей.
«Впервые на ярмарке представлен белорусский стенд. Когда мы думали о его концепции, решили показать детские работы — учеников Национального центра художественного творчества детей и молодежи», — сказала Рыженкова.
Она подчеркнула, что в этих работах — искренние, неподдельные эмоции детей. Ребята привезли на ярмарку красивые и оригинальные рождественские и новогодние игрушки и поделки.
«Все средства, которые будут выручены на ярмарке, на “Елке добра”, пойдут на благотворительность, на поддержку детей. В этом и есть смысл ярмарки — она направлена на благотворительность, на помощь детям», — сказала Рыженкова.