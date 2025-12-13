Когда ждать пик заболеваемости гонконгским гриппом — ответ главврача уфимской больницы

Пик заболеваемости гонконгским гриппом в Башкирии может совпасть с новогодними праздниками. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Азат Мухаметзянов.
— К сожалению, наблюдается тенденция, когда в преддверии выходных люди откладывают визит к врачу, обращаясь за помощью уже при значительном ухудшении состояния, что может привести к более серьезным последствиям, — отметил специалист.
По его словам, сейчас в России, помимо гонконгского, циркулирует еще и свиной грипп. Оба вируса вызывают серьезные симптомы: высокую температуру под 40 градусов, сильные боли в мышцах и суставах, иногда сопровождающиеся расстройствами пищеварения, а также заложенность носа и кашель. Взрослые пациенты могут почувствовать внезапное и резкое недомогание, тогда как у детей от двух до пяти лет заболевание часто проявляется вялостью, покраснением глаз и общим чувством ломоты.
— Особое внимание следует уделить группам повышенного риска, таким как пожилые люди, пациенты с сахарным диабетом, множественными хроническими заболеваниями и те, кто проходит иммуносупрессивную терапию, — добавил руководитель лечебницы.
Мухаметзянов призвал жителей не заниматься самолечением, а в особенности — неконтролируемым приемом антибиотиков. При первых же приемах недомогания главврач РКИБ рекомендует сразу же обращаться к врачам.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.