Когда ждать пик заболеваемости гонконгским гриппом — ответ главврача уфимской больницы

По его словам, сейчас в России, помимо гонконгского, циркулирует еще и свиной грипп. Оба вируса вызывают серьезные симптомы: высокую температуру под 40 градусов, сильные боли в мышцах и суставах, иногда сопровождающиеся расстройствами пищеварения, а также заложенность носа и кашель. Взрослые пациенты могут почувствовать внезапное и резкое недомогание, тогда как у детей от двух до пяти лет заболевание часто проявляется вялостью, покраснением глаз и общим чувством ломоты.