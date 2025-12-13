МЧС Беларуси назвало опасность популярной в соцсетях елки-невесты

В МЧС назвали опасность популярной в соцсетях елки-невесты, пишет «Мiнская праўда».
Так, в 2025-м самой трендовой благодаря социальным сетям стала елка-невеста. При таком декоре новогоднее дерево минимально украшают игрушками и мишурой (или обходятся вовсе без них), наматывают гирлянду, а затем на елку набрасывают легкую полупрозрачную тюль или вуаль до самого пола. В такой фате и получается стильная «ёлка-невеста».
Тренд уже успел набрать популярность в соцсетях, в том числе из-за неоднозначных реакций. Кому-то такой вариант очень нравится, а кто-то видит в таких новогодних «невестах», что-то из фильмов ужасов.
МЧС сказало об опасности трендовых елок. Фото используется в качестве иллюстрации: соцсети.
У МЧС также насчет трендовых елок есть свое мнение. В ведомстве подчеркнули, что, вообще, с елкой связано много рисков. Около елки перед установкой следует убирать ковры. А ставить елку нужно подальше от отопительных приборов, батарей и телевизоров. Важно, чтобы конструкция была устойчивой.
Не стоит пренебрегать безопасностью электрических гирлянд, которые часто становятся причиной возгораний. Это должна быть только заводская гирлянда, которую нужно отключать на ночь и при выходе из квартиры. Также МЧС категорически запрещает использовать в декоре электрические украшения, свечи и легковоспламеняющиеся предметы, таких, как, например, фата «елки-невесты».
— Соблюдение этих важных рекомендаций от МЧС позволит встретить Новый год в безопасности, наслаждаясь праздничной атмосферой без угрозы для жизни и имущества, — прокомментировала официального представителя Минского областного управления МЧС Елены Немогай.
