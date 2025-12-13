МЧС Беларуси назвало опасность популярной в соцсетях елки-невесты

Так, в 2025-м самой трендовой благодаря социальным сетям стала елка-невеста. При таком декоре новогоднее дерево минимально украшают игрушками и мишурой (или обходятся вовсе без них), наматывают гирлянду, а затем на елку набрасывают легкую полупрозрачную тюль или вуаль до самого пола. В такой фате и получается стильная «ёлка-невеста».