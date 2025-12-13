Ричмонд
В аэропорту Волгограда отменили два московских рейса

В аэропорту Волгограда отменили два московских рейса из-за непогоды.

Источник: РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 13 дек — РИА Новости. Два московских рейса отменены в аэропорту Волгограда из-за непогоды, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани.

Согласно онлайн-табло аэропорта, отменен один рейс из Волгограда в Москву и ещё один из столицы, также задерживается один рейс из Москвы.

По информации Южной транспортной прокуратуры, отмена и задержка рейсов связана с неблагоприятными условиями, ведомство взяло на себя контроль соблюдение прав пассажиров.

В субботу в Волгограде, по данным ГУ МЧС по региону, наблюдается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, умеренный дождь переходящий в снег.